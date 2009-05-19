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№ 62235
Издается с 24 февраля 1918 г.Общественно-политическая газета Архив, 25 декабря 2014 г.

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В российской армии контрактников стало больше, чем призывников

Совсем отказываться от призыва в Минобороны не намерены

Минобороны увеличило число служащих по контракту до исторического максимума — почти 300 тысяч человек. Среди причин — сложность военной техники, работе с которой срочникам трудно научиться за год, сообщает Ридус.

Число солдат и сержантов, проходящих службу по контракту, в ближайшие семь лет планируется увеличить почти вдвое, то есть до 535 тыс. человек. Это больше половины штатной численности армии РФ, утвержденной в 2008 году в количестве 1 млн человек. Теперь, как убеждает руководство Минобороны, для солдат-призывников оставят только самые простые специальности.

«Этой осенью у нас в Вооруженных силах произошло историческое событие: впервые количество военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, превысило число призывников и достигло 295 тыс. человек. Призывники стали самой немногочисленной социальной группой в Вооруженных силах: их уже сейчас на несколько тысяч меньше, чем профессиональных солдат и сержантов. К концу следующего года у нас будет уже 352 тыс. контрактников, и далее мы будем ежегодно увеличивать количество контрактников таким образом, что к 2021 году у нас уже будет 535 тыс. военнослужащих, проходящих службу по контракту», — цитирует «Газета.Ru» статс-секретаря Минобороны Николая Панкова.

При том, что количество мест для призывников в армии сократится, совсем отказываться от призыва в Минобороны не намерены.

«Ежегодное увеличение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дает нам основание ставить вопрос о медленном, но верном сокращении количества военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Но от призыва мы отказываться не будем, мы будем идти по пути смешанного принципа комплектования Вооруженных сил. В каждой бригаде будет два батальона, укомплектованных только контрактниками, и один батальон, укомплектованный призывниками», — рассказал Панков.

Контрактники займут младшие командирские должности, а также возьмут на себя обязанность обслуживать технику и вооружение. Но, как отметил Панков, «стрелками контрактники, конечно же, тоже будут».

по материалам http://portamur.ru/


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