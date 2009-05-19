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№ 62235
Издается с 24 февраля 1918 г.Общественно-политическая газета Архив, 25 декабря 2014 г.

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С понедельника белогорские коммунальщики начнут отключать военных от тепла
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С понедельника белогорские коммунальщики начнут отключать военных от тепла

Из-за долгов объектов Минобороны в городе осталось мазута до 30 декабря

Руководство муниципального предприятия «Теплоэнерго» из Белогорска распространило заявление о предстоящем отключении объектов Минобороны России от теплоснабжения. Командование задолжало за обогрев штаба 35-й армии Восточного военного округа, прокуратуры, суда, армейской поликлиники и складов около 30 миллионов рублей, сообщает «ТВС-Медиа».

По данным администрации Белогорска, военнослужащие не рассчитываются с гражданскими структурами за потребленные коммунальные услуги с сентября прошлого года. Подконтрольное военным районное эксплуатационное управление «Амурское» никак не отреагировало на многочисленные напоминания о долге.

— Даже после обнародования этой затянувшейся ситуации никто не поинтересовался, как будем проходить отопительный сезон дальше, — сказал директор муниципального предприятия «Теплоэнерго» Михаил Олейник. — Поэтому планируем с понедельника начать ограничивать объекты 35-й краснознаменной армии от отопления в целях экономии мазута.

В Белогорске находятся более 30 объектов Минобороны, включая воинские части, военную прокуратуру, военный суд, штаб 35-й армии, штаб дивизии, склады, военную поликлинику.

— Да, я понимаю, что есть указ о том, что ограничивать такие объекты нельзя, но юристы предприятия все-таки прорабатывают возможность отключения. Надо понимать, что если мазут закончится из-за неоплаты за поставленное тепло, в том числе и военных, все равно станет холодно всем, — отметил Михаил Олейник.

По оценкам специалистов, оставшихся на котельной запасов мазута хватит до 30 декабря. Ежедневно в топку кочегары отправляют по 100 тонн дорогого топлива.
по материалам http://portamur.ru/


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